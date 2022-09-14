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تحذير من شتاء قاسٍ قد يؤدي إلى اضطرابات بأوروبا

تحذير من شتاء قاسٍ قد يؤدي إلى اضطرابات بأوروبا
14 سبتمبر 2022 23:14

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن شتاء قاسيا قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في أوروبا، حيث أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا بالفعل إلى عواقب اقتصادية "مروعة" ويثير مخاوف الركود.

وأضافت كريستالينا جورجيفا أن الوضع الحالي يعني أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة لأن يحافظ على توازن دقيق في معركته ضد التضخم، بينما يبقى "على وعي بضرورة الحفاظ على نشاط الاقتصاد".

ومضت قائلة "يوجد بالتأكيد خوف من ركود في بعض الدول، أو حتى إذا لم يكن ركودا، فإنه سيكون شبيها بركود هذا الشتاء... وإذا قررت الطبيعة ألا تتعاون، وكان الشتاء قاسياً فعلاً، فإن ذلك قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات الاجتماعية".

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المصدر: وكالات
صندوق النقد الدولي
الشتاء
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