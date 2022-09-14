رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد فوز اليمين بالانتخابات
ماغدالينا أندرسون، رئيسة وزراء السويد
14 سبتمبر 2022 22:47
أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، اليوم الأربعاء، أنها ستقدم استقالتها، فيما يبدو أن كتلة غير مسبوقة مؤلفة من اليمين واليمين المتطرف في طريقها للفوز بالانتخابات العامة. وقالت أندرسون، خلال مؤتمر صحفي، إنه على الرغم من مواصلة فرز آخر الأصوات، من الواضح أن اليمين سيفوز بغالبية المقاعد «لذا، سأقدم غداً (الخميس) استقالتي كرئيسة للوزراء». تقدم التكتل المحافظ المؤلف من أربعة أحزاب، بقيادة أولف كريسترسون، رئيس حزب المعتدلين، لدى اقتراب الانتهاء من فرز الأصوات. وأعلن اليمين أن كريسترسون هو مرشحه لتولي رئاسة الوزراء. وقال كريسترسون للصحفيين "سأبدأ الآن العمل على تشكيل حكومة جديدة يمكنها إنجاز المهام، حكومة لكل السويد وكل مواطنيها". ووفقا لأحدث أرقام صادرة عن هيئة الانتخابات، يتفوق التكتل اليميني، المؤلف من المعتدلين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين السويديين، بفارق مقعد واحد بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد لكن بدا أنه بصدد الحصول في النهاية على 176 مقعدا من أصل 349 في البرلمان مقابل حصول يسار الوسط على 173 مقعدا. وذكر مسؤولون أنه تم فرز 99% من الأصوات في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 6578 مركزاً.