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بلجيكا تعتقل عصابة لتهريب البشر باستخدام طائرات خاصة

بلجيكا تعتقل عصابة لتهريب البشر باستخدام طائرات خاصة
14 سبتمبر 2022 22:31

ضبطت عملية للشرطة الدولية بقيادة بلجيكية عصابة لتهريب البشر استخدمت طائرات خاصة لنقل أشخاص إلى أوروبا بجوازات سفر مزورة، حسبما أعلنت الشرطة الاتحادية البلجيكية، اليوم الأربعاء.
وشارك في العملية عناصر شرطة من بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والنمسا والولايات المتحدة، وقد انتهت أمس الثلاثاء بضبط طائرتين و«مبلغ كبير من المال» ووثائق مزورة، فضلاً عن اعتقال خمسة أشخاص.
ووجهت السلطات للمعتقلين تهمة تهريب البشر وغسل أموال والمشاركة في منظمة إجرامية والتزور.
وأوضحت الشرطة البلجيكية أنه تم تهرب البشر في خمس مناسبات على الأقل من تركيا في طائرات خاصة باستخدام جوازات سفر مزورة، والسماح لهم بطلب اللجوء في العديد من الدول الأوروبية عند وصولهم إليها.
كما تم توجيه اتهامات للمشتبه بهم بامتلاك شيكات مزورة والاحتيال على فنادق وشركات طيران.

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المصدر: وكالات
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