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جوتيريش وبوتين يبحثان اتفاق تصدير الحبوب

أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
14 سبتمبر 2022 22:10

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والعوائق أمام صادرات روسيا من الغذاء والأسمدة.
وأبلغ جوتيريش الصحفيين، عقب حديثه مع بوتين "من الضروري للغاية إزالة العوائق التي ما زالت قائمة فيما يتعلق بتصدير الأسمدة الروسية".
ووقعت روسيا وأوكرانيا، في يوليو الماضي، اتفاقا لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.
وشمل الاتفاق الأمونيا، وهي عنصر رئيسي في سماد النترات. وأُغلق خط أنابيب ينقل الأمونيا من منطقة "الفولجا" في روسيا إلى ميناء "يوزني" الأوكراني على البحر الأسود منذ الأزمة الأوكرانية.
وتحاول الأمم المتحدة الآن التوسط لاستئناف صادرات الأمونيا.
وقال جوتيريش "هذه المحادثات تتعلق باحتمال تصدير الأمونيا الروسية من خلال البحر الأسود"، مضيفا أنه يوجد "وضع خطير" في سوق الأسمدة العالمية.
وأكد الكرملين أن الرئيس بوتين أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، في اتصال هاتفي، أنه يرحب بالتعاون "البناء" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب الزيارة التي أجرتها الوكالة إلى محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية.

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المصدر: وكالات
أنطونيو جوتيريش
فلاديمير بوتين
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صادرات الحبوب
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