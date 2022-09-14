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فرنسا مستعدة لإعادة عائلات الـ«دواعش» من سوريا

فرنسا مستعدة لإعادة عائلات الـ«دواعش» من سوريا
14 سبتمبر 2022 21:53

أكدت فرنسا أنها مستعدة لـ«دراسة» إعادة المزيد من عائلات إرهابيين من سوريا «كلما سمحت الظروف بذلك»، موضحة أنها «أخذت علماً» بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في إعلان «أخذت الحكومة علماً بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، مشددة على أن «فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك»، وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات «كلما سمحت الظروف بذلك».
ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات الإرهابيين فرنسيين من سوريا.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف».
وتشكل الإدانة نكسة لباريس، لكنها لا تكرس «حقاً عاماً بالعودة» للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.

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