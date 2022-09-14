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6 قتلى و10 عالقين تحت أنقاض مبنى منهار في الأردن

6 قتلى و10 عالقين تحت أنقاض مبنى منهار في الأردن
14 سبتمبر 2022 20:56

قال مسؤولون بالأردن، اليوم الأربعاء، إن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن عشرة حوصروا تحت أنقاض مبنى انهار في العاصمة عمان في كارثة تأكد فيها مقتل ستة حتى الآن.

وكان 25 شخصاً على الأقل في مبنى سكني متهدم في عمان عندما انهار أمس الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل الشبول خلال زيارة للموقع في حي اللويبدة، إن هناك ما لا يقل عن عشرة أشخاص تحت الأنقاض، مضيفاً أن هناك مؤشرات على وجود أحياء.

وقام عمال الدفاع المدني طيلة الليل بإزالة الأسطح الخرسانية المنهارة ورفع الأنقاض في محاولة يائسة للبحث عن ناجين.

وقالت مصادر طبية، إنه تم انتشال ما يقرب من 12 شخصاً حتى الآن، من بينهم عدد من الإصابات الخطيرة.

وقال مدير الدفاع المدني حاتم جابر للصحفيين، إن فرق الإنقاذ تفترض أن المحاصرين لا يزالون أحياء، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 350 يشاركون في عملية الإنقاذ إضافة لطائرات مسيرة وكلاب بوليسية.

وقال مصدر في مستشفى، إن أحدث ناج وصلهم بعد انتشاله من تحت الأنقاض كان رضيعاً في شهره الخامس وإن حالته مستقرة.

وأمر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بإجراء تحقيق بينما ألقى المسؤولون باللوم على تدهور حالة البناية.

وقال مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، إن النائب العام فتح تحقيقاً جنائياً بحق مقاول بناء، كان يحفر في المبنى في الأيام القليلة الماضية قبل انهياره، وأحد ملاك المبنى فيما يتصل بالواقعة.

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