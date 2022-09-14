نصف الألمان يرغبون في أخذ لقاح معدل ضد «أوميكرون»

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَت في برلين، اليوم الأربعاء، أن نصف البالغين الألمان يرغبون في أخذ لقاح بيونتيك -فايزر لمكافحة فيروس كورونا المعدل لمتحور «أوميكرون» والذي تم التصريح به مؤخراً.
وأوضحت نتائج استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس الرأي أن 24% من المشاركين فيه أكدوا عزمهم على أخذ المستحضر الجديد للحماية من السلالتين الفرعيتين لمتحور أوميكرون "بي ايه4." و"بي ايه5."، فيما قال 26% إن إقدامهم على هذه الخطوة "محتمل إلى حد ما".
في المقابل، قال 36%، إنهم لا يعتزمون أخذ اللقاح المعدل، منهم 22% قالوا إنهم لا يعتزمون الإقدام على هذه الخطوة على الأرجح، فيما قال 14% إنهم لا يعتزمون الإقدام على هذه الخطوة على الإطلاق.
وأظهرت النتائج، أن 14% ممن شملهم الاستطلاع لم يحسموا أمرهم أو لم يعطوا إجابة عن السؤال.
كانت المفوضية الأوروبية أعلنت أول أمس الاثنين الموافقة على لقاح بيونتيك/فايزر الجديد؛ وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها توصي بإعطاء اللقاح الجديد للأشخاص بدءاً من سن 12 عاماً كجرعة تنشيطية.
وكان قد تم التصريح مؤخراً بلقاح جديد معدل لمكافحة سلالة أوميكرون "بي ايه1.".