زيلينسكي يزور مدينة أوكرانية استراتيجية بعد استعادتها

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مدينة «إيزيوم» الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية بهجوم مضاد.

هذه أول زيارة للرئيس الأوكراني إلى منطقة خاركيف في شرق البلاد بعد استعادتها بشكل شبه كامل في غضون 15 يوماً فقط خلال الشهر الحالي.

وشهدت مدينة «إيزيوم» معارك دامية وكانت منطقة استراتيجية لإمداد قوات روسية.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تلغرام «لا نتقدّم سوى باتجاه واحد إلى الأمام، نحو النصر».

ونشرت الرئاسة الأوكرانية صوراً بدا فيها الرئيس محاطاً بمرافقين مسلحين وقد ارتدى ثياباً باللون الكاكي، وعلى كتفه شارة كتب عليها «أوكرانيا أو الموت».

وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت، خلال شهر سبتمبر الحالي وحده، عدة آلاف من الكيلومترات المربعة في الشرق والجنوب.

من جهته، أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أنه قصف القوات الأوكرانية في أنحاء البلاد لاسيما في منطقة خاركيف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي «نُفّذت ضربات مكثّفة في مناطق من بلدات دفوريتشنا وبالاكليا وكوبيانسك، استهدفت القوات الحيوية ومعدّات اللواءين 14 و93 التابعين للقوات المسلّحة الأوكرانية».



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المصدر: آ ف ب