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تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

آثار القصف والاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان
14 سبتمبر 2022 20:03

تجددت الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من مئة جندي في أعنف قتال منذ عام 2020 بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.
وتبادل البلدان الاتهامات بالتسبب في بدء الاشتباكات.
في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت يوم الثلاثاء على حدود البلدين، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهدوء وطالب المجتمع الدولي لضبط النفس.
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أمام البرلمان، إن بلاده وجهت نداء لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة موسكو لمساعدتها على استعادة وحدة أراضيها بعد هجمات أذربيجان عليها.
وأرسلت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تقودها موسكو، وفدا لتقييم الوضع على الحدود بعد طلب من أرمينيا في أعقاب اندلاع الاشتباكات.
وتقاتل أرمينيا وأذربيجان بعضهما بعضا منذ عقود بسبب نزاع على منطقة ناجورنو قرة باغ.
وأضاف باشينيان أن 105 جنود أرمن قتلوا منذ بدء الاشتباكات، بما في ذلك الهجوم على منتجع "جرموك" الصحي، المشهور في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق بينابيعه الدافئة.

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المصدر: آ ف ب
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