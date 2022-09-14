الرئيس الصيني في أول زيارة للخارج منذ جائحة «كورونا»

يقوم الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، بأول زيارة إلى الخارج منذ بدء تفشي جائحة «كوفيد-19».

وصل الرئيس الصيني إلى كازاخستان يحث كان الرئيس قاسم جومارت توكاييف في استقباله لدى نزوله من الطائرة.

ووضع الرئيسان وأفراد وفديهما وعناصر حرس الشرف كمامات.تعهد شي، خلال المحادثات، بمساعدة كازاخستان على "الحفاظ على استقلالها الوطني وسيادتها ووحدة أراضيها"، وفق ما أوردت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة الصينية.

كما وعد الرئيس الصيني بأن يعارض "تماماً تدخل أي قوى في الشؤون الداخلية" لكازاخستان، مثنياً على "الدرجة العالية من الثقة المتبادلة والتعاون" بين الصين وكازاخستان.

وقال توكاييف، خلال المحادثات "إنها رحلتكم الأولى بعد الوباء، وهي بالتالي زيارة ذات طابع تاريخي"، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة كازاخستان.

وغادر شي إلى أوزبكستان لحضور قمة مع قادة الدول الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون" سيلتقي خلالها خصوصاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



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المصدر: آ ف ب