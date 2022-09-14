نعش الملكة إليزابيث يصل إلى ويستمنستر لإلقاء نظرة الوداع

وصل وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، إلى قصر "ويستمنستر" في العاصمة البريطانية لندن حيث سيسجى جثمانها لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من قبل الجمهور حتى موعد الجنازة الوطنية الاثنين المقبل.

ووصل النعش بعد مسيرة انطلقت من قصر باكينغهام بحضور أبناء الملكة الراحلة.

نقل جثمان الملكة إليزابيث من قصر باكينغهام على أنغام موسيقى بيتهوفن ومندلسون وشوبان الجنائزية التي عزفتها فرق الجيش، مر النعش أمام عشرات آلاف الأشخاص المحتشدين على طول المسار وهم يبكون في غالبيتهم.

كان النعش، خلال هذه الرحلة التي استمرت نحو أربعين دقيقة، ملفوفاً بالراية الملكية وقد وضع عليه تاج الامبراطورية. الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة يسيرون خلف نعش الملكة إليزابيث وسار وراء العرش الملك تشارلز الثالث وشقيقاه أندرو وإدوارد وشقيقته آن ومن ثم الأميران وليام وهاري.

توفيت الملكة يوم الخميس الماضي، في مقر إقامتها في بالمورال باسكتلندا، عن 96 عاماً بعد أن بقيت على عرش المملكة المتحدة 70 عاما. أخبار ذات صلة في وستمنستر.. الآلاف يشهدون التاريخ ويمرون أمام نعش الملكة مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث

المصدر: آ ف ب