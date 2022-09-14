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قتلى باشتباك على الحدود بين باكستان وأفغانستان

جندي باكستاني يحرس الحدود مع أفغانستان
14 سبتمبر 2022 18:13

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن قواته ردت على قيام مسلحين بإطلاق نار عبر الحدود من أفغانستان، وإن ثلاثة من جنوده قتلوا.
وقع الحادث في إقليم بكتيا في أفغانستان، المتاخم لمنطقة كورام الباكستانية.
ووصفت باكستان، في بيان، ما حدث بأنه تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات باكستانية.
وذكر بيان صادر عن العلاقات العامة في الجيش الباكستاني أن "إرهابيين من داخل أفغانستان فتحوا النار عبر الحدود الدولية على القوات الباكستانية".
وتعمل باكستان على إحاطة حدودها بسياجات، بينما لا تعترف السلطات الأفغانية بترسيم الحدود.من جهته، قال متحدث في أفغانستان إن تبادلا لإطلاق النار وقع مع قوات أمن باكستانية بعدما حاول جنود باكستانيون إقامة موقع عسكري على الحدود بين البلدين، مما تسبب في سقوط ضحايا من الجانبين.

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المصدر: آ ف ب
باكستان
أفغانستان
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