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«الصحة العالمية» تزف بشرى بشأن القضاء على «كورونا»

«الصحة العالمية» تزف بشرى بشأن القضاء على «كورونا»
14 سبتمبر 2022 17:48

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريوسوس أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء كوفيد-19 الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019.

وأكد خلال مؤتمر صحافي "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020.

لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة" لكنه حذر "لم ندرك ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد".

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المصدر: وكالات
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