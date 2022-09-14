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حرائق الغابات تستعر في فرنسا ومزيد من عمليات الإجلاء

حرائق الغابات تستعر في فرنسا ومزيد من عمليات الإجلاء
14 سبتمبر 2022 17:43

دفعت حرائق الغابات المستمرة منذ يوم الاثنين في جنوب غرب فرنسا السلطات لإجلاء 500 شخص آخرين اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لأكثر من 1000 في المنطقة التي كانت تعرضت بالفعل لحرائق ضخمة هذا الصيف.
ويكافح ألف من عمال الإطفاء و11 طائرة النيران التي أتت على أكثر من 3600 هكتار ودمرت أربعة منازل وعدة مبان في منطقة ميدوك التي تشتهر بإنتاج النبيذ.
وقال حاكم إقليم جيروند في بيان "الأحوال الجوية ما زالت غير مواتية، ومع استمرار الرياح والحرارة والجفاف... ما زالت الحرائق مشتعلة..."، مضيفاً أن سبعة من رجال الإطفاء أصيبوا بإصابات طفيفة.
وعانت فرنسا، مثل بقية دول أوروبا، من موجات حر وجفاف خلال الصيف والتي تسببت في حرائق غابات كثيرة بجميع أنحاء القارة.
واشتعلت النيران في ما يقرب من 65 ألف هكتار حتى الآن في فرنسا خلال العام الحالي، نصفها في الجنوب الغربي وهي مساحة تزيد بمقدار ستة أمثال المتوسط السنوي خلال الفترة بين 2006 و2021، بحسب بيانات منظومة معلومات حرائق الغابات الأوروبية.

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