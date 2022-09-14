الخميس 15 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عون: لبنان قطع شوطاً مقتدماً في ترسيم الحدود البحرية

عون: لبنان قطع شوطاً مقتدماً في ترسيم الحدود البحرية
14 سبتمبر 2022 17:42

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قطعت شوطاً متقدماً.

وقال عون، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا المجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان، إن "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية لبدء الخروج من الأزمة التي يرزح تحتها منذ سنوات".

ولفت الرئيس عون إلى "أن الاتصالات لإنجاز ملف الترسيم قطعت شوطاً متقدماً حقق فيها لبنان، ما يجعله قادراً على استثمار ثروته في مياهه، وأن ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته".

أخبار ذات صلة
"مياس" اللبنانية تبهر العالم بعروض استثنائية وتحصد لقب أهم المواهب
مسؤولة أممية لـ«الاتحاد»: ندعم العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين
المصدر: وكالات
لبنان
ميشال عون
آخر الأخبار
غداً.. بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة
الاقتصادي
غداً.. بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة
اليوم 10:45
هالاند يُذكر جوارديولا بـ «الأسطورة»!
الرياضي
هالاند يُذكر جوارديولا بـ «الأسطورة»!
اليوم 10:45
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الوكالة الرقمية
الإمارات
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الوكالة الرقمية
اليوم 10:44
فحص السكري في الدم
الإمارات
فريق طبي يطور أساليب تشخيص اعتلال الشبكية لمرضى السكري
اليوم 10:41
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©