عون: لبنان قطع شوطاً مقتدماً في ترسيم الحدود البحرية
عون: لبنان قطع شوطاً مقتدماً في ترسيم الحدود البحرية
14 سبتمبر 2022 17:42
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قطعت شوطاً متقدماً.
وقال عون، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا المجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان، إن "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية لبدء الخروج من الأزمة التي يرزح تحتها منذ سنوات".
ولفت الرئيس عون إلى "أن الاتصالات لإنجاز ملف الترسيم قطعت شوطاً متقدماً حقق فيها لبنان، ما يجعله قادراً على استثمار ثروته في مياهه، وأن ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته".