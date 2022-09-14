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تصريحات روسية بشأن «الناتو» وأوكرانيا

الكرملين
14 سبتمبر 2022 16:30

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن طموحات أوكرانيا المستمرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ما زالت تمثل تهديداً لأمن روسيا، وأكد على حاجة روسيا للقيام بما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.
وفي مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن فكرة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي هي «التهديد الرئيسي» لروسيا الذي «يبرز الحاجة الملحة لضمان أمننا ومصالحنا الوطنية».
وكانت موسكو تطالب بضمانات قانونية لعدم قبول أوكرانيا إطلاقاً في الحلف العسكري، قبل أن ترسل عشرات الآلاف من قواتها لهجوم على أوكرانيا في فبراير.

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المصدر: وكالات
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