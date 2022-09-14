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تغريم «ميتا» و«جوجل» ملايين الدولارات

تغريم «ميتا» و«جوجل» ملايين الدولارات
14 سبتمبر 2022 16:25

قالت السلطات، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية فرضت غرامات بملايين الدولارات على شركة ألفابت مالكة جوجل وشركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك بسبب انتهاكات لقانون الخصوصية، فيما تدرس ميتا الطعن على القرار في المحكمة.
وأوضحت لجنة حماية المعلومات الشخصية في بيان أنها فرضت غرامة على جوجل بقيمة 69.2 مليار وون (50 مليون دولار) وعلى ميتا بواقع 30.8 مليار وون (22 مليون دولار).
وقالت اللجنة: إن الشركتين لم تبلغا مستخدمي خدماتهما بوضوح أو تحصل على موافقتهم المسبقة عند جمع وتحليل المعلومات السلوكية لاستنتاج اهتماماتهم أو استخدامها في إعلانات منتقاة.
ورد متحدث باسم جوجل «نحن لا نتفق مع استنتاجات اللجنة، وسنراجع النسخة المكتوبة الكاملة من القرار فور إطلاعنا عليه».
وأضاف «نُظهر دائما التزامنا بإدخال تحديثات تمنح المستخدمين السيطرة والشفافية، مع توفير المنتجات الممكنة الأكثر فائدة. وسنظل ملتزمين بالتعامل مع اللجنة لحماية خصوصية المستخدمين الكوريين الجنوبيين».
وقال متحدث باسم ميتا: «بينما نحترم قرار اللجنة، نحن على ثقة من أننا نعمل مع عملائنا بطريقة متوافقة مع القانون تفي بمتطلبات اللوائح المحلية. ولذلك، نحن لا نتفق مع قرار اللجنة، وسنكون منفتحين على جميع الخيارات، بما في ذلك السعي للحصول على حكم من المحكمة».
واليوم الأربعاء أيضاً، مُنيت جوجل بثاني انتكاساتها في أوروبا في أقل من عام عندما أيدت محكمة أوروبية قراراً من الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بخصوص اتهام الشركة باستغلال وضعها المهيمن.

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المصدر: وكالات
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