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زيلينسكي يتوجه إلى مدينة إزيوم بعد تحريرها

زيلينسكي خلال زيارته لمدينة إزيوم
14 سبتمبر 2022 16:08

توجه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم الأربعاء لمدينة إزيوم بشرقى البلاد، التي استعادت أوكرانيا السيطرة عليها مؤخراً، وقال إن القوات استعادت المزيد من الأراضي من القوات الروسية المتقهقرة.

وقال زيلينسكي، أثناء زيارته لمدينة إزيوم بشمال شرق البلاد، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن علم أوكرانيا يرفرف مجدداً في منطقة خاركيف.

وأضاف:«نحن نتحرك في اتجاه واحد فقط- للأمام وحتى النصر».

وأظهرت الصور زيلينسكي وهو يقوم بتحية الجنود الأوكرانيين المشاركين في الهجوم المضاد سريع التقدم نحو القوات الروسية.

ويشار إلى أنه تمت استعادة إزيوم منذ أيام.

ويشار إلى أن المدينة تعد منفذاً لمنطقة دونباس الصناعية، وكان يبلغ عدد سكانها أكثر من 40 ألف شخص قبل اندلاع الحرب.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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