جوجل تخسر الجولة الأولى من دعوى بشأن الاحتكار

خسرت شركة جوجل أغلب الجولة الأولى من دعواها لإلغاء غرامة قياسية لمكافحة الاحتكار بقيمة 3ر4 مليار يورو (3ر4 مليار دولار) فرضتها المفوضية الأوروبية في عام 2018. وتتهم المفوضية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، شركة جوجل، وشركتها الأم ألفابت، بانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي «لتعزيز موقعها المهيمن في البحث العام على الإنترنت» على أجهزة أندرويد، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي عند فرض الغرامة. وفي تعزيز لموقف مفوضة الاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة الاحتكار مارجريت فيستاجر، أيد القضاة أغلب دفوعات المفوضية الأوروبية، ولكنها خفضت العقوبة إلى 1ر4 مليار يورو بعد العثور على أخطاء في بعض تحليلات الجهة التنظيمية وأنه تم انتهاك بشكل جزئي حق جوجل في جلسة استماع نزيهة.
وقالت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورج في بيان إنها «تؤكد بشكل كبير قرار المفوضية أن جوجل فرضت قيوداً بشكل غير قانوني على مصنعي أجهزة هواتف أندرويد ومنظمي شبكات الهواتف الجوالة لتعزيز بشكل غير قانوني محركها البحثي».
يشار إلى أن قضية أندرويد هي واحدة بين ثلاثة قرارات كانت محور محاولة فيستاجر لكبح هيمنة سيليكون فالي المتنامية.
وقامت بتغريم جوجل أكثر من ثمانية مليارات يورو وفتحت من حينها تحقيقها في شبهات حول هيمنة الشركة على سوق الإعلان الإلكتروني.