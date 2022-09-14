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إجلاء ركاب بعد انبعاث دخان من طائرة هندية في مطار مسقط

إجلاء ركاب بعد انبعاث دخان من طائرة هندية في مطار مسقط
14 سبتمبر 2022 14:52

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن قناة تلفزيونية هندية أنه تم إجلاء ركاب طائرة تابعة للخطوط الهندية بعد انبعاث دخان منها على مدرج مطار مسقط.

وأفادت هيئة الطيران المدني العُمانية، اليوم الأربعاء، بأنها تتابع مع الجهات المعنية في مطار مسقط الدولي بلاغا عن حالة طوارئ على إحدى الطائرات.

وأضاف البيان أنه يجري التعامل حالياً مع البلاغ من قبل الجهات المختصة.وأكدت الهيئة أنه لا يوجد أي تأثير متعلق بسلامة المطار والمسافرين والحركة الجوية.


من جهتها، قالت صحيفة "تايمز أوف عمان" في حسابها على تويتر، إن دخاناً تصاعد من طائرة تابعة لخطوط "إنديا إكسبريس" كان من المفترض أن تغادر صباح اليوم إلى كوتشي بالهند.

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المصدر: رويترز
مطار مسقط الدولي
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الهند
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