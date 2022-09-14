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الصين ترفع الاستجابة الطارئة للأعاصير والفيضانات
أشخاص يسيرون على طول نهر اليانغتسي في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين
14 سبتمبر 2022 10:26
رفعت الصين استجابتها للطوارئ إلى المستوى الثالث أمس مع اقتراب الإعصار "مويفا" من المنطقة الساحلية الشرقية للبلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن المقر الوطني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف رفع مستوى الاستجابة للطوارئ واتخاذ التدابير ذات الصلة.
ومن المتوقع أن يصل الإعصار "مويفا" إلى اليابسة فى المناطق الساحلية من ونلينغ إلى تشوشان في مقاطعة تشجيانغ اليوم الأربعاء، وفقا لتوقعات الطقس.
جدير بالذكر أنه يوجد في الصين نظام للاستجابة الطارئة لمكافحة الفيضانات مكون من أربعة مستويات، حيث يعد المستوى الأول هو الأكثر شدة.
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