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عاصمة تستعيد اسمها القديم.. بأمر رئاسي

عاصمة تستعيد اسمها القديم.. بأمر رئاسي
14 سبتمبر 2022 09:36

وافق رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على استعادة الاسم السابق لعاصمة البلاد، بعد 3 سنوات فقط من إعادة تسميتها تكريماً لسلفه، حسبما أفاد المتحدث باسمه الثلاثاء.
 
وكانت إحدى أولى خطوات توكاييف عند توليه منصبه في عام 2019 بعد تنحي الرئيس نور سلطان نزارباييف، هي الدعوة إلى تسمية عاصمة كازاخستان "نور سلطان" بدلاً من أستانا.

نزارباييف، الذي قاد البلاد لمدة 3 عقود في ظل الاتحاد السوفيتي وبعد حصوله على الاستقلال عام 1991، نقل العاصمة من ألماتي إلى أستانا عام 1997.

  
وكانت هذه الخطوة موضع تساؤل على نطاق واسع، بسبب العزلة النسبية للمدينة في السهوب الشمالية وشتائها البارد، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 51 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال المتحدث باسم الرئيس رسلان زيلبان، إن توكاييف وافق على تغيير الاسم بعد مبادرة من مجموعة من أعضاء البرلمان.

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