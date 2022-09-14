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الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً

الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً
14 سبتمبر 2022 08:16

أطلقت الصين قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء من مركز ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوب الصين صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة الشعب الصينية على موقعها الإلكتروني أنه تم إطلاق القمر "تشونجشينج1-إي" عند الساعة 2118 مساء الثلاثاء بتوقيت بكين على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل "لونج مارش7-"، حيث نجح في دخول المدار المخطط له.

وأضافت الصحيفة أن القمر الصناعي سيقدم "خدمات عالية الجودة لنقل الأصوات والبيانات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني" ، مشيرة إلى أن هذه هي المهمة رقم 437 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

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