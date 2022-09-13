أميركا تسجّل ثاني وفاة مرتبطة بجدري القردة

سجّلت الولايات المتحدة ثاني وفاة على صلة بجدري القردة، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء، وذلك على الرّغم من تراجع وتيرة الإصابات في البلاد. والمتوفى من سكان مدينة لوس أنجليس وكان يعاني نقصاً حادّاً في المناعة وأُدخل المستشفى، وفق بيان للسلطات الصحية المحلية لم يكشف مزيداً من التفاصيل. جاء في البيان "نشجّع الأشخاص، الذين يعانون نقصا حادا في المناعة ويشتبهون بإصابتهم بجدري القردة، على طلب الرعاية الطبية والعلاج في مراحل مبكرة وعلى البقاء تحت الرعاية خلال فترة مرضهم". وسجّلت الولايات المتحدة أول وفاة على صلة بجدري القردة في 30 أغسطس الماضي، علما بأن السلطات قالت إن المتوفى كان يعاني نقصا حادا في المناعة وإنها تجري تحقيقات لمعرفة مدى تأثير الإصابة على وفاته. يأتي الإعلان عن ثاني وفاة على صلة بجدري القردة في حين تتراجع منذ منتصف أغسطس وتيرة الإصابات في الولايات المتحدة. وسجّلت في الولايات المتحدة 22 ألف إصابة بجدري القردة في موجة التفشي الحالية والتي بدأت في مايو.