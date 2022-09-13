لافروف يحصل على تأشيرة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

موسكو (أ ف ب)

أعلنت موسكو، أمس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف وعدداً من أعضاء الوفد المرافق له حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق الشهر الجاري.

وكانت موسكو قد عبرت في وقت سابق عن قلقها لعدم صدور التأشيرات لـ56 من ممثليها في الوفد الروسي، الذي يترأسه لافروف في اجتماعات الجمعية العامة من 20 لغاية 26 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة.

وتنص اتفاقية تعود إلى 1947 بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على أن تلتزم السلطات الأميركية عدم منع عبور ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر الأمم المتحدة.

وفي فبراير، بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، بما في ذلك منعهما من دخول أراضيها.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الخارجية أن «التأشيرات سُلمت للافروف وعدد من المرافقين»، دون تحديد عددها.

وأضافت: «نتوقع صدور التأشيرات لأعضاء الوفد المتبقين، وحلاً سريعاً لمسائل لوجستية في ضوء العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة».