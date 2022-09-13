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آلية تركية - أممية لتصدير الحبوب الروسية

آلية تركية - أممية لتصدير الحبوب الروسية
14 سبتمبر 2022 01:50

موسكو  (وكالات)

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أكد مصدر دبلوماسي، أمس، أن أنقرة تعمل مع الأمم المتحدة من أجل وضع آلية لتصدير الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية، والتي من المتوقع أن يناقشها الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مقرر في سمرقند بأوزبكستان.
وأضاف المصدر لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، قائلاً: «يجري حالياً إعداد هذه المسألة من قبل إداراتنا المعنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وسيجري تقديم جميع الآليات والخطط للنظر فيها من قبل رئيسي تركيا وروسيا خلال اجتماعهما المقرر في سمرقند».
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الأول، إنه ناقش صفقة غذائية مع منسق الأمم المتحدة أمير محمود عبدالله، دون الخوض في تفاصيل المفاوضات.
وكانت روسيا وأوكرانيا وقّعتا في 22 من يوليو الماضي، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة في إسطنبول، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يجري تقييدها بسبب عقوبات الغرب.

الحبوب
صادرات الحبوب
تركيا
روسيا
الأمم المتحدة
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
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