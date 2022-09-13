موسكو تتوسط للتهدئة بين أذربيجان وأرمينيا

عواصم (وكالات)

قُتل ما لا يقل عن 49 جندياً أرمينياً و50 من أذربيجان، أمس، في أعنف قتال بين البلدين منذ حرب عام 2020، وهو ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدعوة إلى الهدوء.

وأعلنت روسيا أنها تفاوضت على وقفٍ لإطلاق النار يفترض تطبيقه منذ صباح أمس، لوضع حدّ للاشتباكات الدامية التي اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا الليلة الماضية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: «نتوقّع أن يتم احترام الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، بعد وساطة روسية لوقف لإطلاق النار»، معربة عن «قلقها البالغ بشأن التدهور الحاد في الوضع».

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: «ندعو الأطراف إلى الامتناع عن أيّ تصعيد إضافي وضبط النفس».

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان، وهما من دول الاتحاد السوفييتي السابق، الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد القتال، الذي بدأ مساء أمس الأول، في نقاط عدة على طول حدودهما، وهو ما أثار مخاوف من نزاع مسلح كبير آخر في منطقة الاتحاد السوفييتي السابق، بينما لا تزال روسيا تواصل حملتها في أوكرانيا.

وتنشر روسيا قوات حفظ سلام في منطقة الصراع بين أذربيجان وأرمينيا كضامن لاتفاق أنهى قبل عامين حرباً استمرت ستة أسابيع حول منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها.

وقالت يريفان إن أذربيجان قصفت بلدات بالقرب من الحدود منها جيرموك وجوريس وكابان، وهو ما اضطرها للرد. وقالت باكو إن وحدات تخريب من أرمينيا حاولت زرع ألغام في مواقع أذربيجانية وبدأت إطلاق النار.

كما اتهمت قوات أرمينيا باستخدام أسلحة ثقيلة، في انتهاك لاتفاق لوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: «من الطبيعي أن يبذل الرئيس قصارى جهده للمساعدة في تهدئة التوترات على الحدود».

والتقت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا، وتتكون من دول سوفييتية سابقة وتضم أرمينيا وليس أذربيجان، أمس لمناقشة الوضع.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن 50 عسكرياً لقوا حتفهم في اشتباكات الليلة الماضية. وقالت أرمينيا، إن 49 على الأقل من جنودها قتلوا.

واتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أذربيجان بمهاجمة البلدات الأرمنية، لأنها لا تريد التفاوض بشأن وضع إقليم ناجورنو قرة باغ، وهو جيب يقع داخل أذربيجان ويسكنه بشكل أساسي عرقيون أرمن.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن باشينيان قوله، في كلمة أمام برلمان بلاده: «خفت حدة الأعمال القتالية، لكن الهجمات على جبهة أو جبهتين انطلاقاً من أذربيجان مستمرة».

وقالت أذربيجان، التي اتهمت أرمينيا بالقيام بأنشطة مخابرات على طول الحدود وتحريك أسلحة، إن مواقعها العسكرية تعرضت لهجوم من أرمينيا.

ودعت كل من روسيا والولايات المتحدة، وهما في خلاف بسبب الأزمة في أوكرانيا، باكو ويريفان إلى ضبط النفس.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين: «إن بإمكان موسكو استخدام نفوذها للمساعدة في تهدئة الوضع».

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن الصراع بين أرمينيا وأذربيجان «يجب حله حصرياً من خلال السُبُل السياسية والدبلوماسية».

وتحدث وزيرا دفاع أرمينيا وروسيا، صباح أمس، واتفقا على اتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار على الحدود، بينما أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالاً مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف ودعا أرمينيا إلى «وقف استفزازاتها».

وحث شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، باشينيان على الحيلولة دون حدوث مزيد من التصعيد. واجتمع ميشيل مع باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف، الشهر الماضي، في بروكسل لإجراء محادثات بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين والقضايا الإنسانية واحتمال إبرام معاهدة سلام بشأن ناجورنو قرة باغ.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا ستطرح الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.