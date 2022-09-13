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«الصحة العالمية» تحذر من تفشي الكوليرا في سوريا

«الصحة العالمية» تحذر من تفشي الكوليرا في سوريا
14 سبتمبر 2022 01:49

دمشق (الاتحاد)

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حذّرت منظمة الصحة العالمية أمس، من أن خطر انتشار مرض الكوليرا في سوريا «مرتفع للغاية» بعد الإعلان منذ نهاية الأسبوع الماضي عن تسجيل إصابات في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ عام 2009.
وأحصت وزارة الصحة السورية أمس الأول، وفاة شخصين، إضافة إلى 26 إصابة مثبتة، غالبيتها الساحقة في محافظة حلب، بعدما كانت الإدارة الذاتية الكردية أفادت السبت عن تسجيلها ثلاث وفيات وإصابات بكثرة في مناطق سيطرتها في الرقة والريف الغربي لدير الزور.
وقالت منظمة الصحة العالمية: «تم الإبلاغ عن حالات مؤكدة عبر اختبارات تشخيص سريع في حلب والحسكة ودير الزور والرقة».
ونبّهت إلى أنّ خطر انتشار الكوليرا إلى محافظات أخرى مرتفع للغاية.
وسجّلت سوريا عامي 2008 و2009 آخر موجات تفشي المرض في محافظتي دير الزور والرقة، وفق منظمة الصحة العالمية.
وتظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. 
وغالباً ما يكون سببها تناول أطعمة أو مياه ملوثة، واؤدي إلى الاصابة بإسهال وتقيؤ.
وأعرب المنسق المقم ومنسق الشؤون الإنسانة للأمم المتحدة في سورا عمران رزا عن قلقه الشدد إزاء التفشي الحالي للكوليرا في سوريا.
وقال في بيان أمس الأول: «بناء على تقييم سريع أجرته السلطات الصحية والشركاء، يُعتقد أن مصدر العدوى مرتبط بشرب الأشخاص لمياه غير آمنة مصدرها نهر الفرات واستخدام مياه ملوثة لري المحاصيل».

الكوليرا
سوريا
منظمة الصحة العالمية
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