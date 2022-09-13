جهود دولية لمنع التصعيد العسكري في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن وجود مبادرة تتبناها أطراف إقليمية ودولية للإبقاء على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، شريطة إدخال بعض التعديلات على تشكيلته الحكومية بحيث تتم ترضية كافة الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي. وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، وجود اتصالات وزيارات مكوكية تقوم بها أطراف سياسية وعسكرية ليبية للتوافق على سبل الخروج من حالة الانسداد السياسي، والدفع نحو التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الليبية للبدء في بناء مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة بعضها، وذلك في إطار الرغبة الدولية الرامية لوأد أي محاولة للتصعيد العسكري في ليبيا وفرض واقع جديد بالقوة. وأشارت المصادر إلى وجود تحركات مكثفة من الجانب الألماني لاحتضان مؤتمر دولي جديد حول ليبيا تحت مسمى «برلين - 3» لوضع رؤية جديدة للحل تستند عليها الأمم المتحدة والأطراف الليبية لتوحيد مؤسسات الدولة ومعالجة بعض الإشكاليات التي تواجه الأطراف المحلية، وذلك في إطار حرص الجانب الألماني على استمرار دوره الداعم لحل الأزمة الليبية سياسيا.إلى ذلك، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه يمكن إجراء الانتخابات في بلاده خلال أشهر، في حال اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على القاعدة الدستورية الخاصة بها.

وقال الدبيبة في لقاء صحفي مع قناة «الحدث»، إن: «هدفه الوصول لانتخابات توافقية، وموعد الانتخابات يمكن أن يكون قريباً إذا أنهى التشريعيون الجدل حول القاعدة الدستورية».

وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق بين أعضاء لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن قاعدة دستورية تُجرى وفقاً لها انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكد الدبيبة أن «مفوضية الانتخابات جاهزة وفي غضون أشهر وليس سنوات يمكن إجراء انتخابات في ليبيا إذا تم التوصل لقاعدة دستورية توافقية».

وتابع: «نضغط مع أكثر من ثلاثة ملايين ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، لكن هناك من لديه مخطط لخلق أجواء أخرى وانحرف عن خط الانتخابات المستقيم».