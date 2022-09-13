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مؤتمر قادة وزعماء الأديان ينطلق اليوم في نور سلطان

الرئيس الكازاخي مستقبلاً شيخ الأزهر (وام)
14 سبتمبر 2022 01:50

نور سلطان (وام)

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تنطلق اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان أعمال اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر قادة وزعماء الأديان، بحضور 100 وفد من نحو 50 دولة. 
والتقى قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، أمس، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس، مجلس حكماء المسلمين بمقر القصر الرئاسي بالعاصمة الكازاخية نور سلطان وبحثا سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.
ورحَّب الرئيس الكازاخي بفضيلة الإمام الطيب، مؤكداً أن كازاخستان، قيادةً وشعباً، تقدر جيداً جهوده في نشر الصورة الصحيحة للإسلام، ومواجهة التطرف ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية إقليمياً وعالمياً.
ولفت إلى أن الشعب الكازاخي يتابع باهتمام ما يقوم به فضيلته من جهود في الغرب والشرق، التي أحدثت صدى عالمياً كبيراً في مواجهة الإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والعرقيات، معرباً عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين في العمل على تعزيز السلام والتسامح.
بدوره، قال شيخ الأزهر، إن هذا الملتقى أصبح منصة عالمية تمثل اتحاد صوت الدين في مواجهة أزمات العالم وتحدياته المعاصرة، مؤكداً استعداد مجلس حكماء المسلمين لدعم كازاخستان من خلال جهود المجلس في تعزيز السِّلم والأخوَّة، وتفعيل دور الشباب في بناء الجسور والاحترام بين الأديان. 
كما التقى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، مع رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي الدكتور مولين أشيمبايف وناقش الجانبان دور قادة الأديان في تعزيز قيم التعايش والإخاء الإنساني، وتعزيز التعاون المشترك، والدور الذي يمكن أن يقوم به مجلس حكماء المسلمين في كازاخستان.
وفي السياق، وصل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إلى كازاخستان، أمس، في زيارة تستمر ثلاثة أيام للمشاركة في المؤتمر.
وحطت طائرة البابا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، حيث توجه رئيس البلاد وعدد من الدبلوماسيين، إلى في حفل استقباله، بعد استقباله في المطار.

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