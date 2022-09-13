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اتّساع حريق غابات في ولاية أوريغن الأميركية

حريق غابات في ولاية أوريغن الأميركية
14 سبتمبر 2022 00:33

اتّسع، الثلاثاء، نطاق حريق غابات خارج السيطرة مشتعل في ولاية أوريغن الأميركية، وقد تلقى السكان أوامر إخلاء مع تردي نوعية الهواء واندلاع حرائق عدة في غرب الولايات المتحدة.
واندلعت عشرات الحرائق في ولايات كاليفورنيا وأيداهو وأوريغن وواشنطن، وغيرها من ولايات الغرب الأميركي، وقد أتت على أكثر من 3100 كيلومتر مربع، ما يسلّط الضوء على التداعيات المدمّرة لجفاف يضرب المنطقة منذ أكثر من عقدين.
وقد خيّم دخان كثيف على بلدات تقع في جنوب غرب أوريغن، بما فيها منتجع «بيند» السياحي. وأتى حريق «سيدر كريك» على 37 ألفاً و450 هكتاراً، أي أكثر من ضعفي مساحة العاصمة الأميركية واشنطن، وهو خارج أي سيطرة حالياً، وفق جهاز الإطفاء في ولاية أوريغن.
وتلقى سكان مقاطعتي «لاين» و«ديشوتس» أوامر إخلاء تم إلغاء بعض منها مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع سرعة الرياح.
ويهدد الحريق أكثر من 2000 مسكن، وفق السلطات.
وبدأت الحرائق في أوائل أغسطس الماضي، وقد حوّلت لون السماء إلى برتقالي داكن.
ويحتشد أكثر من 1200 شخص من عناصر الإطفاء وأجهزة الطوارئ عند أعالي المنطقة الجبلية شديدة الانحدار، والتي يقع القسم الأكبر منها ضمن منطقة غابات يصعب الوصول إليها.

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المصدر: رويترز
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