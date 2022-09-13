أميركا تدرس فرض عقوبات على الصين بسبب تايوان

قالت مصادر مطلعة، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدرس خيارات لفرض حزمة عقوبات على الصين بسبب تايوان. وأضافت المصادر أن المداولات في واشنطن لا تزال في مرحلة مبكرة، وهي رد فعل بعد تصاعد التوتر في مضيق تايوان. تتمثل الفكرة في اتخاذ عقوبات تتجاوز الإجراءات التي اتخذت بالفعل في الغرب لتقييد التجارة والاستثمار مع الصين في تقنيات حساسة مثل رقائق الكمبيوتر ومعدات الاتصالات. ولم تقدم المصادر أي تفاصيل عما يجري النظر فيه، لكن فكرة فرض عقوبات على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأحد أكبر نقاط اتصال سلاسل التوريد العالمية، تثير تساؤلات حول جدواها. وقالت نازاك نيكاختار، المسؤولة الكبيرة السابقة في وزارة التجارة الأميركية «فرض عقوبات محتملة على الصين هو عمل أكثر تعقيداً بكثير من العقوبات المفروضة على روسيا، نظراً لارتباط الولايات المتحدة وحلفائها الشديد بالاقتصاد الصيني». وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بإعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي. وقال مسؤول أميركي ومسؤول من دولة تنسق عن كثب مع واشنطن، إن المسؤولين في واشنطن يدرسون خيارات حزمة محتملة من العقوبات على الصين بسبب تايوان.