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مسؤول: قرب انتهاء محادثات ترسيم حدود لبنان وإسرائيل البحرية

سفينة في مياه البحر الأبيض المتوسط
14 سبتمبر 2022 00:22

قال مسؤول أمني لبناني كبير، الثلاثاء، إن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل توشك على الانتهاء بعد نحو عامين من المفاوضات.
وأكد مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، في مقابلة تلفزيونية «نحن نتحدث عن أسابيع، لا بل عن أيام للانتهاء من ملف الترسيم. وأنا أميل لأن تكون الأمور إيجابية».
يجري لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية المشتركة فيما من شأنه أن يساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة، ويمهد الطريق لمزيد من عمليات الاستكشاف.
حضر مدير عام الأمن العام اللبناني اجتماعات الأسبوع الماضي مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين الذي قال إن زيارته التي استمرت لساعات لبيروت في التاسع من سبتمبر الجاري أظهرت له أن المحادثات تحقق «تقدما جيدا للغاية».
ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين ولبنانيين، فإن اقتراحاً إسرائيلياً سيسمح للبنان بتطوير احتياطيات الغاز في منطقة متنازع عليها مقابل الموافقة على خط ترسيم إلى الشمال.
وقال مصدر سياسي، مطلع على المحادثات، إن المسؤولين اللبنانيين طالبوا بنسخة مكتوبة من الاقتراح قبل تقديم رد نهائي.

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المصدر: رويترز
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