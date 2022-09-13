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5 قتلى بانهيار المبنى في العاصمة الأردنية

البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة الأردنية
13 سبتمبر 2022 23:49

قتل خمسة أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح في انهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في العاصمة الأردنية عمّان، على ما أعلنت السلطات الأردنية الثلاثاء.
وكتبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) "تصل حصيلة ما تم التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ من وفيات وإصابات إلى خمس وفيات وسبع إصابات".
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل شخصين في مبنى سكني مأهول في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة عمّان.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن "مديرية الدفاع المدني، من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، ما تزال تتعامل مع الحادثة والعمل جار للبحث" عن مفقودين آخرين.
وتفقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزراء الداخلية والصحة والدولة لشؤون الإعلام، مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ والإخلاء.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، لقناة "المملكة" الرسمية، إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا إلى أنه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".
وأكد مصدر قضائي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن "النيابة العامة باشرت التحقيق في انهيار المبنى".

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المصدر: وكالات
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