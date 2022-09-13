100 قتيل في مواجهات بين أرمينيا وأذربيجان

قتل ما لا يقل عن 100 جندي أرميني وأذربيجاني، اليوم الثلاثاء، في أعنف معارك منذ الحرب بين البلدين في 2020، فيما دعت الأسرة الدولية إلى "ضبط النفس" وتسوية النزاع سلميا. وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان مساء اليوم، أن "50 جندياً أذربيجانياً قتلوا بعد استفزاز أرميني على نطاق واسع" عند الحدود بين البلدين. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، صباحا، مقتل 49 جندياً أرمينياً خلال مداخلة أمام البرلمان في العاصمة يريفان، موضحاً أنها "للأسف، ليس الحصيلة النهائية". ويتبادل البلدان الاتهامات ببدء المواجهات. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية "على الرغم من وقف إطلاق النار (...) فتحت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية (...) نيران المدفعية على مواقع الجيش الأذربيجاني" عند الحدود الأذربيجانية الأرمنية، مشيراً إلى أنه "اتخذت إجراءات للرد على هذه النيران".
- دعوات لضبط النفس ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش البلدين إلى "اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل الأزمة". وطالب الاتحاد الأوروبي بوقف القتال وأعلن أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الذي يقود وساطة بين يريفان وباكو، أنه سيتباحث مع الطرفين. بدوره، اتصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بقادة أذربيجان وأرمينيا لحثهم على تحقيق السلام.