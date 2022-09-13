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تركيا: مقتل 6 مهاجرين بعد أن أبعدتهم اليونان

مهاجرون في بحر إيجه
13 سبتمبر 2022 23:20

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، مقتل ستة مهاجرين بينهم طفلان في عرض بحر إيجه بعدما أبعدتهم اليونان نحو المياه التركية.
وقال جهاز خفر السواحل التركي، في بيان، إن السلطات أنقذت، في وقت مبكر اليوم، 73 مهاجرًا آخرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، قبالة سواحل محافظة موغلا في جنوب غرب البلاد.
وأشار خفر السواحل إلى أن عناصر من القوات اليونانية أبعدوا المهاجرين الذين كانوا على متن أربعة قوارب نحو المياه التركية.
ولم تُذكر جنسيات المهاجرين إلا أن خفر السواحل نقل عن أشخاص من بين من أنقذوا قولهم إنهم انطلقوا من مرفأ طرابلس في لبنان السبت في محاولة للوصول إلى إيطاليا.
وأخيرًا وجّهوا نداء استغاثة للسلطات اليونانية بعدما نفد الوقود من قواربهم الاثنين قبالة جزيرة "رودوس" اليونانية، وفق المصدر نفسه.
وصرّح عنصر من خفر السواحل التركي، في البيان "قيل لنا إنه بعد اصطحابهم على متن سفينة لخفر السواحل اليوناني وتجريدهم من مقتنياتهم الثمينة، وُضع المهاجرون على متن أربعة قوارب جنحت على مقربة من المياه الإقليمية التركية".
وأقرّت اليونان الأحد بأنها منعت دخول أكثر من 150 ألف مهاجر عند حدودها البرية والبحرية منذ بداية العام.
غالباً ما تكون اليونان الوجهة المفضلة للفارين من أفريقيا والشرق الأوسط سعياً إلى حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي.
يمر آلاف الأشخاص عبر تركيا من خلال نهر إيفروس أو عبر محاولة عبور بحر ايجه.

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المصدر: وكالات
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