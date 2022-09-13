نعش الملكة إليزابيث يصل إلى لندن

هبطت طائرة تحمل جثمان الملكة إليزابيث الثانية في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي في غرب العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء. وتوجه النعش إلى قصر بكينغهام حيث مقر إقامة الملك في لندن قبل نقله إلى البرلمان غدا الأربعاء. كانت رئيسة الوزراء ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس من بين مجموعة الشخصيات العسكرية والمدنية التي استقبلت النعش في قاعدة "نورثولت". وكان النعش في إدنبره. وتوفيت الملكة يوم الخميس الماضي، في مقر إقامتها الاسكتلندي في بالمورال، عن عمر ناهز 96 عاما بعد 70 عاما قضتها على عرش المملكة المتحدة. كان الملك تشارلز الثالث وشقيقته آن وشقيقاه آندرو وإدوارد، أبناء الملكة الراحلة، حضروا مراسم تشييع والدتهم في إدنبره باسكتلندا.