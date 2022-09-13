تحذير من مجاعة تمس مئات آلاف الأطفال في الصومال

حذرت تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، من أن أكثر من نصف مئات آلاف الأطفال في الصومال يواجهون سوء التغذية الحاد المهدد للحياة. وقال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن هناك ما يقدر بـ 513 ألفاً و550 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات قد يموتون جوعاً في الأسابيع القليلة المقبلة ما لم تتوفر لهم مساعدات إضافية. وأوضح إلدر أن "الأطفال يموتون بالفعل. يفيد شركاؤنا بأن بعض مراكز الإسعاف ممتلئة. ولذلك، يتلقى أطفال في حالة حرجة العلاج وهم على الأرض". وهؤلاء الأطفال معرضون للخطر بصورة استثنائية. وذكر إلدر "يواجه الأطفال، الذين يعانون سوء التغذية الشديد، احتمال الوفاة جراء الإصابة بالإسهال والحصبة 11 مرة أكثر من الأطفال الذين يحصلون على تغذية جيدة، ويزداد المرضان في المنطقة التي من المتوقع أن تتجه إلى مجاعة". كانت الأمم المتحدة قد حذرت الأسبوع الماضي من مجاعة مثيرة ووشيكة في الصومال. ومن المتوقع أن تتعرض منطقتا "بيدوا" و"بورهكبا" للمجاعة بين شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين. وقال إيتيان بيترشميت، ممثل الأمم المتحدة في الصومال، إن الوضع الحالي في الصومال يتطور بشكل يشبه للغاية المجاعة الذي شهدها في 2011.