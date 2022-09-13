نعش الملكة إلى لندن تمهيداً لجنازة وطنية تاريخية

أمام حشود غالب عليها التأثر في اسكتلندا، غادر جثمان الملكة إليزابيث الثانية الثلاثاء إدنبره متوجّهًا إلى لندن، حيث يتوقع أن يتقاطر مئات آلاف البريطانيين لرؤية النعش وحضور الجنازة التاريخية. ونُقل الجثمان إلى طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي برفقة الأميرة آن وحمله عسكريون يرتدون زيًا احتفاليًا.
وسيستقبل النعش في العاصمة البريطانية أفراد آخرون من العائلة الملكية بينهم الملك تشارلز الثالث بعد عودته من زيارته الأولى كملك إلى إيرلندا الشمالية، وهي محطة حساسة. وكانت الملكة لعبت دورا أساسيا في المصالحة في هذا الإقليم الذي شهد أحداثا دامية.
وسجيّ النعش على منصّة وقد لف بالراية الملكية الاسكتلندية وإكليل من الزهور البيضاء وتاج اسكتلندا المصنوع من الذهب الخالص. وتمكن المواطنون من المرور أمامه طوال الليل، فيما كان يحرسه أربعة رماة ملكيون. وقدِم الملك تشارلز الثالث مع إخوته الثلاثة، الأمير أندرو وإدوارد والأميرة آن، في المساء مع قرينة الملك كاميلا للمشاركة في مراسم جنائزية.
- تكريم ملكي وشعبي
وظلّ جثمان إليزابيث الثانية بعيداً عن العامّة حتى مساء الاثنين. فقد بقي أولاً في قصر بالمورال في شمال اسكتلندا حيث توفيت الملكة الخميس عن 96 عاماً، ثم نقل إلى قصر هوليرودهاوس في ادنبره. وكانت الملكة تتمتع بشعبية واسعة وتظهر ثباتا في العواصف السياسية والاجتماعية والصحية مثل كوفيد-19 وتوحي بالطمأنية لملايين البريطانيين طوال سنوات عهدها التي زادت عن 70 عاما.
واعتلى تشارلز الثالث العرش في مرحلة دقيقة جدا مع توترات في إيرلندا الشمالية ومنحى استقلالي في اسكتلندا وتضخم جامح ينهك القدرة الشرائية. وتعاني اليلاد كذلك من أزمة اجتماعية وسياسة فيما تولت رئيسة وزراء جديدة السلطة قبل أيام قليلة. وقد يواجه الملك على الأرجح مطالب من بعض الدول الأربع عشرة التي لا يزال رئيسا للبلاد فيها (وتشمل استراليا والبهاماس وكندا ونيوزيلندا وجاماكيا) التي قد تريد إقامة نظام جمهوري مع اعتلاء ملك جديد العرش. ما إن يصل النعش إلى لندن سيبقى لليلة أخيرة في قصر باكينغهام مقرّ الملكة الرسمي خلال حكمها الذي استمرّ 70 عاماً وسبعة أشهر.
بعدها يسجى الجثمان مجددا هذه المرة في قصر ويستمنستر في لندن. ويتوقع مرور مئات آلاف الأشخاص أمامه على مدار الساعة مدة خمسة أيام تقريبا. وقد بدأ البعض الانتظار في طوابير منذ الاثنين. وتقام الجنازة الوطنية للملكة الاثنين في كاتدرائية ويستمنستر بحضور نحو 500 مسؤول أجنبي والكثير من الملوك وأفراد العائلات الملكية.