الرئيسان الروسي والصيني يناقشان قضيتي أوكرانيا وتايوان

يناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، قضيتي أوكرانيا وتايوان في اجتماع بأوزبكستان يوم الخميس وصفه الكرملين بأنه ذو «أهمية خاصة».

وسيغادر شي الصين لأول مرة منذ أكثر من عامين في رحلة هذا الأسبوع إلى آسيا الوسطى، حيث سيلتقي مع بوتين.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في إفادة صحفية بموسكو «سيناقش الرئيسان كلاً من الأجندة الثنائية والموضوعات الإقليمية والدولية الرئيسية... سيعطيان، بطبيعة الحال، تقييما إيجابيا للمستوى العالي غير المسبوق من الثقة في إطار الشراكة الاستراتيجية الثنائية».

ويُعد تعميق الشراكة «بلا حدود» بين الصين وروسيا تطوراً جيوسياسياً يراقبه الغرب بقلق.

وقال أوشاكوف، إن موسكو تقدر موقف الصين تجاه «أزمة أوكرانيا». وأضاف أن بكين اتبعت «نهجاً متوازناً» تجاه الصراع.

وأوضح أوشاكوف أن الصين «تتفهم بوضوح الأسباب التي دفعت روسيا إلى شن عمليتها العسكرية الخاصة. وستتم مناقشة هذه القضية بالطبع باستفاضة خلال الاجتماع القادم».

وسيُعقد الاجتماع بين شي وبوتين في مدينة سمرقند بأوزبكستان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. أخبار ذات صلة آلية تركية - أممية لتصدير الحبوب الروسية موسكو تتوسط للتهدئة بين أذربيجان وأرمينيا

المصدر: آ ف ب