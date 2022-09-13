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قتيلان و14 جريحاً في انهيار مبنى بالأردن

من موقع الحادث
13 سبتمبر 2022 21:05

قتل شخصان وأصيب 14 آخرون بجروح في إنهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في عمان على ما أعلنت السلطات الأردنية الثلاثاء.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية إن آخر حصيلة تم جمعها من المستشفيات تشير الى "وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين في إنهيار العمارة السكنية المأهولة بالسكان في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة عمّان، الثلاثاء".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل شخص وحد.

وكان عامر السرطاوي الناطق باسم مديرية الأمن العام أكد في وقت سابق، أن الحصيلة قتيل وستة جرحى.

وأضاف السرطاوي أن "فرق الإنقاذ ما تزال تتعامل مع الحادث وتعمل على إجلاء المصابين".

وأكد مصدر في مديرية الدفاع المدني "وجود عدد من المحاصرين في المبنى المنهار".

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الثلاثاء لقناة "المملكة"، إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيراً إلى أنه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".

ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.

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المصدر: وكالات
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