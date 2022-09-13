شولتس يوجه نداء إلى بوتين بشأن أوكرانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر بـ"سحب كامل" القوات الروسية من أوكرانيا.

وجاء في بيان للمستشارية أنه، خلال مكالمة هاتفية استمرّت 90 دقيقة، شدد شولتس في حديثه "مع الرئيس الروسي على إيجاد حلّ دبلوماسي في أسرع وقت ممكن بالاستناد إلى وقف إطلاق النار، وسحب كامل للقوات الروسية واحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وطلب شولتس أيضًا من بوتين تطبيقًا "كاملًا" لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

كانت أوكرانيا حققت اختراقا على مدى الأيام الماضية. وتمكنت من استعادة عشرات القرى والبلدات من الجيش الروسي.

وتعهدت كييف، اليوم الثلاثاء، باستعادة المزيد من الأراضي.



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المصدر: آ ف ب