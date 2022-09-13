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أوكرانيا تستعيد العديد من القرى وتتعهد بالمزيد

رفع العلم الأوكراني في بلدة "بالاكليا"
13 سبتمبر 2022 20:48

أعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم المضاد الخاطف، الذي شنته أوكرانيا على القوات الروسية، مكن من استعادة 3800 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد منذ السادس من سبتمبر الجاري.
وقالت ماليار، التي كانت تتحدث على الهواء مباشرة في التلفزيون من بلدة "بالاكليا التي استعادتها أوكرانيا إن الأراضي المستعادة من القوات الروسية تتكون من أكثر من 300 تجمع سكاني ويقطنها نحو 150 ألفا من السكان حاليا.
وتعهدت نائبة وزير الدفاع باستعادة أراضي بلادها بالكامل من القوات الروسية ورفع الأعلام فوق البلدات التي استعادت السيطرة عليها. 
وأوضحت ماليار أن "العملية مستمرة. وهدفها الاستعادة الكاملة لمنطقة خاركيف... نعتقد أن هذا سيحدث في أقرب وقت ممكن"، مؤكدة أن القوات الأوكرانية تعزز مكاسبها على الأرض. 

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المصدر: آ ف ب
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