الأربعاء 14 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قلم يزعج الملك تشارلز أثناء حفل توقيع

الملك تشارلز خلال التوقيع
13 سبتمبر 2022 20:52

عبر ملك بريطانيا تشارلز عن إحباطه من تسرب الحبر من قلم اليوم الثلاثاء خلال حفل توقيع في أيرلندا الشمالية، وهي المرة الثانية في الأيام الأخيرة التي يظهر فيها غضباً واضحاً خلال مثل هذه الإجراءات. زار تشارلز أيرلندا الشمالية ضمن جولة في المملكة المتحدة يقود خلالها مراسم الحداد على والدته الملكة إليزابيث، واستقبلته الحشود بالهتافات والكلمات الترحيبية قبل إعلان تعهده بخدمة المنطقة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، وبينما كان يوقع في كتاب للزوار أمام الكاميرات في قلعة هيلزبورو بالقرب من بلفاست، بدا تشارلز محبطاً عندما تسرب حبر القلم الذي كان يستخدمه على يده. وقال تشارلز، بينما كان يُسلم القلم لزوجته كاميلا "يا إلهي أنا أكره هذا (القلم)!". وقالت كاميلا، بينما كان تشارلز يمسح أصابعه، "انظر، إنه يسيل في كل مكان". قال تشارلز وهو يبتعد عن المكان "لا يمكنني تحمل هذا الشيء الدموي... في كل مرة".

أخبار ذات صلة
ما السر وراء ظهور الملك تشارلز بـ"التنورة"؟
الملك تشارلز يزور إيرلندا الشمالية في أجواء من التوتر
وفاة الملكة إليزابيث
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
الأمير وليام وزوجته كيت
تشارلز
الأمير وليام
آخر الأخبار
متضررون في ولاية القضارف يتلقون مساعدات من الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
"الهلال الأحمر" يواصل إغاثة قرى سودانية متضررة من الفيضانات
اليوم 19:20
نعش الملكة إليزابيث يسجى في ويستمنستر
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يصل إلى ويستمنستر لإلقاء نظرة الوداع
اليوم 18:59
خالد البستاني خلال المؤتمر الصحفي
الإمارات تطلق أحدث نظام رقمي بالكامل لرد الضريبة للسياح
اليوم 18:40
جندي باكستاني يحرس الحدود مع أفغانستان
عربي ودولي
قتلى باشتباك على الحدود بين باكستان وأفغانستان
اليوم 18:13
نايف الحجرف يتحدث في منتدى التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج
الاقتصادي
نايف الحجرف: دول الخليج لاعب رئيسي في استقرار أسواق الطاقة
اليوم 18:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©