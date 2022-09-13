قلم يزعج الملك تشارلز أثناء حفل توقيع

عبر ملك بريطانيا تشارلز عن إحباطه من تسرب الحبر من قلم اليوم الثلاثاء خلال حفل توقيع في أيرلندا الشمالية، وهي المرة الثانية في الأيام الأخيرة التي يظهر فيها غضباً واضحاً خلال مثل هذه الإجراءات. زار تشارلز أيرلندا الشمالية ضمن جولة في المملكة المتحدة يقود خلالها مراسم الحداد على والدته الملكة إليزابيث، واستقبلته الحشود بالهتافات والكلمات الترحيبية قبل إعلان تعهده بخدمة المنطقة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، وبينما كان يوقع في كتاب للزوار أمام الكاميرات في قلعة هيلزبورو بالقرب من بلفاست، بدا تشارلز محبطاً عندما تسرب حبر القلم الذي كان يستخدمه على يده. وقال تشارلز، بينما كان يُسلم القلم لزوجته كاميلا "يا إلهي أنا أكره هذا (القلم)!". وقالت كاميلا، بينما كان تشارلز يمسح أصابعه، "انظر، إنه يسيل في كل مكان". قال تشارلز وهو يبتعد عن المكان "لا يمكنني تحمل هذا الشيء الدموي... في كل مرة".