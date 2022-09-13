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الرئيس الصيني يتعهد بالدفاع عن الأمن الإقليمي المشترك

شي جين بينج الرئيس الصيني
13 سبتمبر 2022 20:11

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، بـ"الدفاع عن الأمن الإقليمي المشترك مع كازاخستان وأوزبكستان.
وكتب شي جين بينج، في مقال لصحيفة في كازاخستان بثه التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في"، أن "الصين مستعدة للعمل مع كازاخستان لتعزير التعاون في مجال احترام القوانين، والأمن والدفاع".
وتعهد الرئيس الصيني، في مقال آخر للصحافة في أوزبكستان "بتعزيز التعاون في مجال الأمن"، وفق "سي سي تي في".
وسيشارك شي جين بينج في سمرقند في أوزبكستان في قمة قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم الصين وروسيا والهند بالإضافة إلى كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان.
وترغب الصين بالتعاون مع كازاخستان في مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة الدولية المنظمة و"الآفات" الثلاث وفق تعبير بكين للإشارة إلى الإرهاب والانفصالية والتطرف الديني، بحسب ما قال شي جين بينج.
كما تعهد الرئيس الصيني، في مقاله الموجه للصحافة في أوزبكستان "بتعزيز التعاون في مجال الأمن وبمواجهة المخاطر والتحديات".
وأضاف "على الطرفين اتخاذ موقف واضح ضد القوات التي تهدد الأمن الإقليمي".

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شي جين بينج
الأمن الإقليمي
أوزبكستان
كازاخستان
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