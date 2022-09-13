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روسيا تعلن تحركاً جديداً لصد الجيش الأوكراني

قافلة عسكرية تابعة للجيش الروسي تنقل مدافع في أوكرانيا
13 سبتمبر 2022 19:07

أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ تحركاً جديداً رداً على هجوم مضاد للقوات الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن «القوات الجوية والبالستية والمدفعية الروسية تنفذ ضربات مكثّفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مناطق العمليات».
واتّهمت روسيا الجنود الأوكرانيين بالانتقام من المدنيين في المناطق التي استعادوا السيطرة عليها في الأيام الأخيرة.
وأشارت موسكو إلى عمليات قصف بالقرب من سلوفيانسك وكونستانتينيفكا وباخموت في شرق أوكرانيا، وفي منطقتي ميكولايف وزابوريجيا في الجنوب، وكذلك في خاركيف في الشمال الشرقي، حيث قادت أوكرانيا هجوماً مضاداً عنيفاً، فأجبرت القوات الروسية على الانسحاب من معظم أنحاء المنطقة.
وسبق أن أكد الكرملين، أمس الاثنين، أن العملية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي ستستمر «حتى تتحقق أهدافها»، مشيراً إلى أنه «لا آفاق للمفاوضات حالياً» بين موسكو وكييف.
وتحدثت أوكرانيا الاثنين عن نجاحات عسكرية جديدة، مؤكدةً أنها وصلت إلى الحدود الروسية واستعادت ما يعادل سبعة أضعاف مساحة كييف في شهر واحد.
وكان الجيش الأوكراني أعلن أولاً عن هجوم مضاد في الجنوب، قبل أن يحقق اختراقاً خاطفاً في الشمال الشرقي.
وأكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين «منذ مطلع شهر سبتمبر، حرّر جنودنا ستة آلاف كلم مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها»، مؤكداً أنهم «مستمرون في التقّدم». 

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المصدر: آ ف ب
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