الصين ترفع مستوى الإنذار استعداداً للإعصار «مويفا»
صياد يربط قاربا في رصيف بحري استعدادا للإعصار "مويفا"
13 سبتمبر 2022 18:49
أعلنت الصين حالة الطوارئ، اليوم الثلاثاء، لمواجهة إعصار «مويفا» حيث رفع المركز الوطني للأرصاد الجوية مستوى التحذير إلى اللون البرتقالي، مع توقعات بأن يضرب الإعصار اليابسة في مقاطعة تشجيانج بشرقي الصين يوم غد الأربعاء. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المركز قوله إن الإعصار، الذي يعد الـ12 من نوعه خلال العام الجاري، تصاحبه رياح شديدة القوة وإنه سيضرب المناطق الساحلية في تايوان وتشجيانج وفوجيان وشانغهاي وجيانجسو خلال الساعات المقبلة وحتى بعد ظهر يوم غد الأربعاء بالتوقيت المحلي. وقال المركز إن تلك المناطق ستشهد أمطاراً غزيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة وإنه تم نصح تلك المناطق باتخاذ الاستعدادات الطارئة للإعصار، وطلب من السكان المحليين تجنب السفر خلال فترات الرياح والأمطار القوية. يشار إلى أنه يوجد في الصين نظام للإنذار من الطقس السيئ مؤلف من أربع مستويات برموز من الألوان المختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشد إنذار، ويليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.