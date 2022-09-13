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السودان يعلن تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد

من العاصمة الخرطوم
13 سبتمبر 2022 18:34

أعلن وزير التربية والتعليم السوداني المكلف، محمود سر الختم الحوري، تأجيل انطلاقة العام الدراسي الجديد، 2022- 2023 في البلاد إلى الثاني من أكتوبر القادم.

وجاء الإعلان في تصريح صحفي عقب اجتماع قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء اليوم، حيث أوضح المسؤول أن تأجيل العام الدراسي جاء بسبب الظروف المحيطة بالولايات المتأثرة بالسيول والفيضانات، وذلك لإتاحة الفرصة لها لوضع المعالجات المطلوبة للمدارس المتأثرة بالسيول والتي يبلغ عددها نحو 623 مدرسة.

وكان القطاع قد استعرض في اجتماعه اليوم تقريراً حول الاستعدادات للعام الدراسي 2022- 2023، وخطة وزارة التربية والتعليم للعام 2022 واستكمال المرحلة المتوسطة وتطوير التعليم الفني والتوسع في التعليم التقني والتقاني، فضلاً عن تطوير المناهج وتشييد وتأهيل المدارس وتحسين البيئة المدرسية في مناطق العائدين والنازحين، بجانب الاهتمام بالتعليم النوعي للرحل وتعزيز محو الأمية وتعليم الكبار.

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