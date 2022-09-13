شخص متوفى ينقذ 5 حالات حرجة في السعودية

أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن حالة وفاة دماغية في المستشفى أسهمت في إنقاذ 5 حالات حرجة، عبر التبرع بأعضائه.
وقالت مدينة الملك عبدالله الطبية التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «حالة وفاة دماغية بمدينة الملك عبدالله الطبية تُنقذ 5 حالات حرجة». وكشفت أن الحالات التي جرى إنقاذها هي: 1- زراعة قلب لطفلة بعمر 10 أعوام. 2- زراعة الكلية اليُمنى لطفلة بعمر 14 عاماً. 3- زراعة الكلية اليُسرى لمريض بعمر 38 عاماً. 4- زراعة كبد لسيدة بعمر 60 عاماً. 5- زراعة رئة لفتاة بعمر 20 عاماً.