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شخص متوفى ينقذ 5 حالات حرجة في السعودية

مدينة الملك عبدالله الطبية
13 سبتمبر 2022 18:27

أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن حالة وفاة دماغية في المستشفى أسهمت في إنقاذ 5 حالات حرجة، عبر التبرع بأعضائه.

وقالت مدينة الملك عبدالله الطبية التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «حالة وفاة دماغية بمدينة الملك عبدالله الطبية تُنقذ 5 حالات حرجة».
وكشفت أن الحالات التي جرى إنقاذها هي:
1- زراعة قلب لطفلة بعمر 10 أعوام.
2- زراعة الكلية اليُمنى لطفلة بعمر 14 عاماً.
3- زراعة الكلية اليُسرى لمريض بعمر 38 عاماً.
4- زراعة كبد لسيدة بعمر 60 عاماً.
5- زراعة رئة لفتاة بعمر 20 عاماً.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التبرع بالأعضاء
السعودية
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