الرئيس المصري يصل إلى قطر

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة. ووفق ما نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على حسابه في موقع «فيسبوك» اليوم، كان في استقبال السيسي، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى قطر، وتأتي تلبيةً لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية. وصرح المتحدث، في بيان نشره على صفحته في «فيسبوك» في وقت سابق اليوم، بأن الزيارة «تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة». سيبحث الرئيس المصري مع أمير دولة قطر «أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي»، وفقاً لبيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية.